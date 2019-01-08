科技商機：1個抖音砌低15個對手?

內媒報道，內地互聯網三巨頭BAT近年雖然紛紛加大在短視頻領域的投入和布局，以期創造出下一個抖音(TikTok)。奈何，BAT在過去3年，耗資龐大，打造逾15款短視頻，但時至今日，郤未能威脅到抖音。



對此，洪泰基金大文娛產業基金合夥人金城表示，在推出數量龐大的短視頻APP之後，BAT在短視頻市場上投入的資金龐大，不完全統計顯示達50億元人民幣，另去年上半年短視頻領域的融資亦多達19宗，從融資金額來看，19宗融資案例中融資金額最多的為騰訊(00700)領投，百度等跟投。



然而，BAT大手投資的短視頻APP，無論是在MAU（月活躍用戶）或是用戶時長上，依然沒有一個能與抖音相抗衡。數據顯示，截至去年6月，抖音在移動視頻App中用戶使用時長位居第二，短視頻領域位居第一。



而據抖音數據顯示，包括抖音在內的今日頭條系去年預估廣告收入300億至500億元人民幣。



不過，分析指，就短視頻平台中最具競爭力的頭條系4大短視頻App（抖音、火山小視頻、西瓜視頻）和快手來說，即使行業地位名列前茅，商業化模型仍在優化，目前並沒有鋪設出真正理想的變現之路，依舊在尋求商業變現最大化的道路上摸索。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

