華爾街重量級人物：市場過悲　經濟今年難衰退

外國傳媒報道，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)最新表示，市場過份悲觀了！從股市到高息債券所發出的警號，都很可能過分反映經濟放緩，目前並沒有即時衰退的風險。



他說：「在我的角度而言，消費者仍然樂觀，花費會持續增加，因他們的職位穩固及工資正在上升，未見到他們拖欠消費貸款。我認為美國經濟在2019年依然會增長，市場負面的情緒在未來某時點會逆轉過來。」



戴蒙近年最著名的言論是公開睇淡比特幣，揚言一文不值，更透露他的女兒炒比特幣極速賺錢是爆煲特徵，當時被市場人士圍攻，並抨擊他不肯接受新知識。現在回看事態發展，已印證他的「爆煲論」正確。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/