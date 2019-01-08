中遠海運簽署香港海港聯合操作聯盟協議

中遠海運港口(01199)宣布，旗下中遠-國際貨櫃碼頭(香港)，與長和(00001)旗下亞洲貨櫃碼頭和香港國際貨櫃碼頭，以及九龍倉(00004)和招商局港口(00144)旗下現代貨箱碼頭，簽署香港海港聯合操作聯盟協議，透過互相合作，有效管理及經營位於香港新界葵青1、2、4、5、6、7、8及9號碼頭，合共23個泊位。



成立聯盟的目標包括提升碼頭組合設施的效益，以應對日益增長的區域競爭、並優化設施使用率及成本協同效應。交易各方將建立行政委員會、聯合管理委員會、商務委員會、財務委員會及操作協調小組，負責規管及管理碼頭組合設施。由管理及經營碼頭組合設施而產生的收入及開支，將按各方事先商議的比例分配。



中遠海運港口認爲，香港海港聯盟能夠透過提升碼頭組合設施23個泊位與堆場規劃的靈活性，提高處理能力，更好地滿足航運聯盟的需求，提高服務水平，並提升碼頭組合設施的整體競爭能力。

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