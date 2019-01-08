騰訊擬在京、滬、深打造實體「小企鵝樂園」

全球有不少主題樂園，新近騰訊視頻和內地娛樂文化產業開發商夢東方集團(00593)就準備喺內地開發一個兒童主題樂園！話說早喺2016年6月，騰訊視頻針對兒童推出視頻App「小企鵝樂園」，近日就與夢東方集團達成合作，實行網上網下連線，將「小企鵝樂園」打造成專為兒童提供娛樂和教育一體化嘅世界兒童主題樂園。



喺去年11月，夢東方集團曾召開「小企鵝樂園」創意大會，通過邀請心理學領域專家、訪談企鵝保護組織、諮詢全球最優秀設計公司等做前期工作。



而呢次喺「小企鵝樂園」落戶嘅係夢東方夢幻嘉善，係夢東方集團全IP理念打造嘅標竿項目，過往曾打造過多個第一，如全球第一個將室外景觀打造成主題樂園、全球第一個鹿精靈線下體驗館、全球首個能自選節目嘅兒童專屬劇院，同埋內地首個真正嘅親子度假酒店等項目。



今次騰訊視頻「小企鵝樂園」與夢東方夢幻嘉善網上網下融合，目標係成為世界兒童主題樂園嘅標竿。據了解，夢東方計劃先在京、滬、深三大城市建設「小企鵝樂園」主題公園及度假村。



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