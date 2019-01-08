迎合數碼世代　萬事達卡LOGO省去文字名稱　

外媒報道，萬事達卡(Mastercard)宣布，會在其品牌標誌上省去其文字名稱，只顯示紅黃圓圈的圖案。此舉目的是為了迎合數碼世代。



該公司指出，新的品牌標誌，會分階段出現在各款信用卡、支付卡、實體及網上零售點。即日後的萬事達信用卡，只會出現圖中的紅黃圓圈。



Mastercard這個紅黃圓圈的圖案已經沿用50年，但以往的標誌中，「Mastercard」的字眼都會出現在紅黃圓圈內，直至2016年變為全細楷字體，並放置在紅黃圓圈底部，而今次變革，則完全把「mastercard」的字眼省去。



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