兩大玩具業巨人爭逐市場鬥「玩嘢」！

玩具業巨人樂高(LEGO)喺過去十年，因研發出種種充滿創意嘅積木玩具，被稱為玩具業中嘅Apple。隨着近年喺樂高電影推動下，這家公司更一舉擊敗美泰玩具(Mattel)，成為全球最大嘅玩具生產商。



樂高點解咁成功，近日外媒就披露原來佢全賴公司嘅最高機密機構──未來實驗室(Future Lab)。喺每年9月，約50名對兒童玩玩具行為有長達十年研究嘅樂高未來團隊隊員，會搽晒防曬霜、帶住巨大樂高積木箱，到西班牙地中海沿岸一個小鎮嘅酒店游泳池旁嘅書籍室開會，進行24小時無間斷嘅「腦震盪(Brain Storming)」馬拉松。



團隊中人包括時尚金髮女郎、愛穿着超級英雄T恤嘅技術人員。他們本身係工業設計師、交互設計師、程序員、人類學研究人員、營銷人員以至建築師。



踏入今年，樂高未來實驗室嘅任務就係將遊戲世界更加數碼化，而團隊進行中嘅一個項目名為One Reality，強調新穎嘅混合數碼物理樂高體驗，通常喺手機、平板電腦或電腦上運行軟件，體驗積木遊戲。



至於傳統玩具巨人美泰玩具，今年亦有最新部署。外媒稱，今年美泰嘅王牌玩具芭比娃娃將加入新朋友，就係嚟自韓國，近年喺美國同樣爆紅嘅男團「防彈少年團」(BTS，Bangtan Sonyeon Dan)。美泰透露，將會推出BTS嘅玩具布公仔、收藏首辦模型公仔及遊戲等。



BTS係南韓現今最當紅嘅男子7人少年團，團隊身價估計超過4萬億韓圜(約280億港元)。當美泰透露將生產BTS玩具後，公司股價周一升7.7%，今日周二美股早段再升逾4%。睇嚟，美泰今年食粥食飯都要靠BTS。該公司去年股價大跌35%，前年更跌44%。



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