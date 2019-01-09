古勝：港鐵業務攻守兼備

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，市場個個坐定定，皆因等待中美貿易談判有否好消息，誰都不敢輕舉妄動。就算周一晚美股升近百點，恒指周二略為高開後，全日只係在272點內上落，高低位更加喺上午十一點前已見晒，似乎全城都係一個「等」字。



另外，從近期恒指牛熊街貨分布睇，重貨區距現價成丈遠，以及「牛唔夠肥，熊又唔夠壯」的考慮下，大戶暫時養住堆牛仔熊仔的心態，自然顯得好合理。



其實，指數波幅細都已經預咗，正如古勝日前講過，中美談判結果主導港股以至環球後市走勢，傾得成自然皆大歡喜，傾唔成就衰多幾錢重。最慘同埋最唔想見到的是傾得一半半，秋後先算帳，咁港股繼續牛皮兼慢熊咁延續落去，屆時仲害得人多！



板塊方面，多隻藍籌股都好平淡，普遍跟隨指數做「定海神針」。不過，本地地產股就相對吸睛，事關繼早前美國聯儲局轉鴿後，市場又一廂情願咁憧憬政府有機會對樓市鬆綁，故近期本地地產股股價蒸蒸日上。至於係咪又關春江鴨事，定係「醒目錢」真係咁醒？就真係天知地知。



睇番基本面，港股自去年第3季開始回軟，惟隨着樓市缺乏成交，賣家終於肯降價，近期二手成交旺番，加上新盤銷情頗佳，令樓市氣氛略為改善。



此外，大行睇法亦有所改變，好似繼花旗日前預期本地樓市將於今年三月見底後，摩根大通亦發表報告，指本地住宅樓價調整期將屬短暫，美國息率及企業資本管理將成重要推動力。該行又表示，在地產股中建議增持信和置業(00083)、長實集團(01113)及新世界發展(00017)等。



始終真金白銀先最反映市場睇法，走勢上以長實表現最好，周二股價升3.3%報62.5元，除上破多條主要平均線外，亦同時衝破前高位61.8元阻力，MACD牛叉重新擴闊，9日RSI為58，走勢轉好，值得伺機買入，目標價68元，跌穿60元止蝕。



至於信置及新世界，股價周二同樣破位而上，走勢皆有起動迹象，看好者不妨吼位買貨。當然，如果跌穿番近期關鍵位同樣要嚴守止蝕，至於兩股止蝕位分別睇14元及11元。



至於與樓市關係密切的仲有港鐵公司(00066)，近幾年投資者甚為關注旗下鐵路沿線物業發展項目的發展潛力，加上今年交通費乜都話加，運輸工具加價概念加上地產股概念，再考慮埋公用收息股因素，可謂攻守兼備。咁計吓條數，又真係幾吸引，難怪股價級級上。



睇番估值，港鐵現價往績市盈率約14倍，息率2.6厘，表面睇就唔算超級吸引，但勝在外圍風高浪急，避險因素已經夠撐。所以見港鐵近期受沙中線相關負面消息影響，股價都依舊硬淨，可見捧場客信心十足，相信今年仍可跑贏大市。

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