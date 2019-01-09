【名家筆陣】許照中：港股今年恐掀巨浪

2019年香港股市首日開盤，恒指最多曾挫790點，整日最終也跌了715點，收報25,130點，僅守住25,000點水平。這樣的跌幅，以點數計是歷來新年度開市首日從未出現過的幅度，不免令市場對今年大市的展望感悵惘。



去年港股市場可以「由盛變衰」來形容，大市由年初承接上年度全年升36%的盛勢，指數與交投兩雙續闖高峰至最高曾見33,484點，與日均交投曾維持在1,000億至2,000億元之間。到6月初由31,000餘點掉頭下跌，輾轉低挫至年底前後連25,000點也幾乎不保，交投縮至600餘億元，這樣兩極化的發展，為去年初市場大好態勢下所始料不及。



港股去年表現如此，並非本地市場估值過高而作調整，因恒指縱然站穩30,000點以上，平均市盈率只是14至15倍，跟其他主要市場比較仍屬偏低，影響港股的基本因素乃源自其他方面。



過去港股一直唯美股是瞻，但自上世紀90年代大量內地企業來港掛牌，到目前整體市場有逾60%的市值是來自內地大、小國企及民企後，情況已大為改變。目前影響港股的因素除本地政經情勢及國際經濟景氣包括息率走勢之外，最深遠影響還是來自內地政情尤其是股市的表現。



去年滬綜指受經濟調控及外來因素影響，自年初近3,600點反覆下挫至年底勉強維持在2,500點水平，全年度交投乏勁，港股明顯受累。其次，美國聯儲局開始加息周期，港銀行因市場銀根仍寬鬆，未完全緊隨，但市場投資心理已受影響。



惟市場表現低迷甚至投資情緒出現悲觀的禍心，無可置疑是來自美國總統特朗普突然向各貿易夥伴橫施加徵關稅，矛頭其實直指中國，藉口展開貿戰。這不但嚴重拖累港、美股市去年後市表現，更預期延續至今年。因此，今年股市尤其是上半年，表現難言樂觀，或現極大波動，投資者要做好心理準備，別被巨浪拋下來。



在我從事股市交易的記憶之中，美股道指波幅之極，莫以近期出現的情況為甚，尤其在剛結束的去年12月，聖誕前夕平安夜與假期後首天復市接連兩個交易日出現653點與1,086點的跌幅，令道指跌近8%，是歷來罕見，並非一個投資心態成熟且有效(Efficient market)的市場應有表現，反映美股被內在政經因素打亂步伐。



特朗普雖強把這個責任歸咎於聯儲局加息，但是明眼人都看出是因為他擅意挑動貿戰，擾亂了大半世紀以來建立的世界貿易秩序而惹來的禍，倘若不見他收斂、改變前言不對後語、撩事生端的壞行，恐怕未來股市受其言行影響而大幅波動仍難避免，令今年前景添上厚厚迷霧。



許照中

六福金融主席兼行政總裁

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