黃國英：揸穩陣股　勿勉強冒險

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，望住指數短線波動的話，的確沒有甚麼行動值得做，純粹困死在一個狹窄範圍內等新聞。個股方面，強勢弱勢壁壘分明，牛熊並存，根本無法從中推敲投資者的情緒。



今年開局算是好彩，主力的本地地產股安居平五路。價值投資是老掉牙的口號，不過計到數有息派，的確又再次證明了有麝自然香。不必下下計到盡，要零瑕疵才出手，否則對家當初也不會平賣。幸好當日肯出擊，蘇州過後，要高追其實已經逐漸不吸引。



然而，自己亦沒有獲利回吐，騰出注碼作換股的打算。投資市場愈來愈有效率，參與者極度揀擇，加上近兩日中資保險股又中伏，提醒大家政策風險。明知落後股危險，入市用意不外只是貪平炒一轉，既然本身不是對回報有很高要求，那麼多一事不如少一事，守住穩陣股起碼瞓得着。



所以強弱懸殊的程度有機會繼續加劇，一邊日日升少少，另一邊則完全無反攻能力，以前那種齊升齊跌，頂多有先後次序的市況，可能不會再出現。



始終今次跌市的最大教訓，是不幸被政策風險所傷的話，會輸得十分慘烈，賠率要極之吸引才值得博中資股。可是，賠率不是只看本身股價高低，還要看市場的風險胃納，以及其他股票的相對價值。現在市場絕對不是贏唔切，當旺的本地地產股又未算好貴，於是弱股暫時便無望翻身，要等形勢有變才值得考慮。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

