香港會計師公會：新審核準則增企業透明度

聯交所就修訂停牌準則進行諮詢，令上市公司財務報告的核數師意見成討論熱話。其實核數師在審核企業帳目後發出的核數師報告中，不但要表示有沒有保留意見，亦提供其他參考資訊予投資者及持份者，如關鍵審計事項(KAM)。



核數師在報告中運用專業判斷列出其認為複雜、有重大錯誤陳述風險、牽涉企業管理層重大判斷而會影響審核策略及工作的最關鍵事項，還有財務報表的相應披露，以及審核中的處理程序，助投資者更了解財務報表中相關事項。



為提高公眾信心，新審核報告準則規定上市公司核數師須按情況披露KAM，以提升透明度。為了解實施後的披露趨勢，公會在這兩年均有對本港上市公司年報中核數師所披露的KAM作調查。



公會去年共審閱479份恒指成分股及創業板上市公司的核數師報告，整體平均列出2至3項KAM，而73%的KAM關乎應收帳款減值、商譽、資產估值或減值、收入確認、物業估值和金融工具，均是牽涉管理層重大判斷，情況與其他地區相若。



公會觀察到，儘管新準則未規定，有核數師在報告中闡述執行審計程序的評語。公會亦收集了年報使用者的意見，普遍指新準則較單純發表有沒有保留意見為佳。披露KAM有助增強核數師與企業財務報告或管治人員、管理層的溝通，而透過討論KAM，管理人員明白公司披露風險及如何改善。綜觀調查所得，年報使用者稱若KAM中更針對性說明行業相關分析會更佳。



KAM提升核數師報告的參考價值，更能保障投資者。在上市公司本身的審核委員會外，會計師從專業角度作獨立監察角色，有助企業提高透明度，發揮維護公眾利益的功用。



香港會計師公會

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