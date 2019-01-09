陳錦興：萬洲具備復甦條件

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，去年大幅跑輸恒指的萬洲國際(00288)，2019年看來有不俗的開始。雖然非洲豬瘟疫情持續，但對股價影響有限，中美貿易戰有緩和迹象，反對其美國業務有利。萬洲股價走勢有築底迹象，低位逐步上移，反映已消化較多的不利因素，如生豬價格下跌。現價市盈率10倍及息率4.5厘，估值具抗跌力，短線續有反彈空間。



萬洲是全球最大的豬肉食品企業，其市場份額在中國、美國和歐洲市場均排名第一，擁有包括生豬養殖、生鮮豬肉、豬肉製品、分銷與銷售在內的完整豬肉產業鏈。去年股價偏淡，主要是盈利表現倒退，首三季收入168.5億美元，按年微升2%，經營利潤卻下降12%至12.1億美元，原因是美國生鮮豬肉的經營利潤大幅倒退，由原來約2.8億美元跌至只有200萬美元。



美國生鮮豬肉的不濟表現，反映美國因供應過剩及貿易受干擾的問題壓抑豬肉的價格，其降幅更大於生豬價格。然而，由於非洲豬瘟的疫情，內地進口豬肉需求增加，加上中美農業貿易的爭端不難解決，美國豬肉出口前景明朗，可推動美國生豬價格回穩，從而改善萬洲美國業務的弱勢。



集團業務有很好的國際布局，成本控制亦較佳，而內地城市化將繼續支撐豬肉製品的需求，增長前景不宜過度悲觀，今年具備盈利復甦的條件。現價計，市盈率10倍，以其國際龍頭企業的優勢地位而論，估值具吸引力，建議可於6.2元吸納，目標價7.2元，止蝕5.6元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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