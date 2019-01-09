鄺民彬：汽車板塊短期難有表現

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國商務部部長羅斯預期，中美有望達成合理解決方案，帶動周二港股高開，惟其後恒指走勢反覆，全日僅升39點至25,875點，國指升9點至10,133點，主板成交744億元。



吉利汽車(00175)去年銷量不達標，加上今年銷量目標保守，股價急挫11.3%。吉汽剛公布去年12月總銷量93,333輛，按年減少約39%。去年全年總銷量為約150萬輛，按年增長約20%，僅達到全年銷量目標的95%，銷售表現令人失望。此外，據悉因應同業降價促銷，吉汽於下半年亦有推出優惠回應，盈利或會因而受壓。再加上集團初步將今年銷量目標定為151萬輛的保守水平，即預期近乎零增長。



中國汽車工業協會早前預期，今年汽車市場將停止增長，反映整體市場需求持續低迷。我們認為在欠缺利好政策下，汽車業銷售前景偏淡，板塊短期難有表現。

美國聯儲局主席鮑威爾早前發表講話時提到，局方將會保持耐心，審視經濟數據及市場變化，並時刻準備靈活調整加息政策。市場憧憬加息步伐減慢，息口敏感股如本港地產股轉強，惟地產股近期累積不少升幅，投資者宜待更佳買入時機。



展望本周，市場關注中美副部級談判，能否為更高層的官員對話而鋪路。另外，美國將會公布12月聯儲局議息紀錄及通脹數據，市場將可就此評估加息路徑。中國亦會公布12月CPI、PPI及社會融資等經濟數據。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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