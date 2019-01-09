沈振盈：大市動力不足　料再尋底

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，近期市場的波動頗大，投資者對消息的反應極為敏感，稍有風吹草動，就出現了即時的反應。主要原因是大市的累積跌幅已不少，做淡的擔心被挾倉，做好的又戰戰兢兢怕被套牢。加上現時的波幅已較半年前擴大，一旦企錯邊的話，要承受的風險亦會頗大。



市場大戶亦正因如此，造就了其舞高弄低的客觀條件。只要市場出現了一些仍未確定的傳聞，便能輕易地挾倉。就算公布的只是中性消息，只要稍為放大，就能夠做到「講下就信」的效果。當然，要達至此效果，還需要媒體及評論不假思索，「拾人牙慧」才可以。



現今的投資市場，投資者一定要有自己的獨立思考，不要迷信權威，更不可盡信大行之所言。要知道大行的評論有其本身的規限，難以做到全面地客觀。最簡單的例子，就是做資產管理的人，永遠不會叫你揸現金去等機會；賣樓的人永遠不會叫你不要入市，難道大家不想做生意乎！



回說港股，恒指上周急跌後，雖然作出反彈，但動力明顯不足。除非市場出現重大的利好因素，否則，26,200點的阻力難以突破。筆者仍然維持，第一季將會向下完成熊市一期尋底。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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