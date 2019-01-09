王昕媛：藥品進入低價銷售時代

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，年前我們介紹的君實生物醫藥(01877)終於迎來了PD-1抗癌藥品定價的大日子。1月7日公司的PD-1產品(拓益)定價為7,200元(人民幣‧下同)/240mg(支)，合30元/mg，年治療費用18.72萬元。鑑於採取買4增4活動，患者實際一年用藥負擔約為93,600元(以平均體重60kg計)。



相比下，默沙東(MSD)的抗癌藥Keytruda，價格為17,918元/100mg(支)，合179元/mg，增藥後年患者用藥負擔為322,524元。



君實的價格僅為Keytruda的不到三分一。君實如此低的價格，我們認為主要出於幾個考量，第一，盡快進入醫保，我們預判10萬月/年支出是醫保支付上限。第二，盡快推廣，搶佔市場，因為PD-1市場屬於「前有虎、後有狼」的局面，內地競爭對手包括信達、恒瑞、百濟，海外的Keytruda和 Opdivo都是強勁的競爭對手。所以，我們不得不感嘆一句，創新藥最後還是一個低價銷售策略！



再來看看仿製藥，最近也是受困於低價銷售。近日上海陽光醫藥採購網發布通知，取消康芝藥業的尼美舒利口服常釋劑型採購資格。這個品種為上海市醫療機構第二批集中「帶量採購」(GPO)品種，因成本上漲，企業提出無法按原價繼續供應，因此被踢出局。



根據早前的遊戲規則，集採品種一單入圍要供貨滿一年，這才剛開年就有企業自動退出，值得我們深思。康芝藥業個案，反映醫藥產業鏈的利益分配不均，上游原料藥的壟斷式漲價，拖累下游製造商，使得低價銷售不能覆蓋生產成本。



然而，市場上又會有幾家康芝敢於站出來提出退出GPO的呢？更多的企業是接受價格談判。因此在「4+7」大幅降價的大背景下，如何提升企業的供應積極性？如果超低價競標，意味供應的不確定性，為何還要強制GPO呢？所以，對於GPO的藥企數量限制，是不是不應該一刀切？所謂一年的供貨期，也不應該設定？醫藥行業的有序健康發展，已經是迫在眉睫的問題了，而不是一味地低價銷售策略。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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