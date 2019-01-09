姚遷：降準加養老金聯手增援A股

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，在人民銀行降準以及上周五美股大漲刺激下，周一A股跳空高開，其後大致上呈現震盪偏強的格局，成交量也溫和放大。截至收市，滬綜指升0.72%至2,533點。北上資金當日累計淨流入18.64億元，其中滬股通淨流入10.74億元，深股通淨流入7.9億元。



上周五晚，為支援實體經濟的發展，降低融資成本，人民銀行決定下調金融機構存款準備金率1個百分點。出消息的當天，滬深指數均低開高走，收市時則大升，影響所及，加上中美貿易重歸談判的消息刺激，歐美股市亦大幅回升。



另外，在2018年最後一個工作天，第三批養老目標基金已集體獲得了「准生證」，又一筆新資金將可馳援股市。緊接着央行降準，爆出第三批養老基金獲批的消息，透露了內地今年的貨幣政策與財政政策「雙放鬆」的基調，顯示當局已相繼打出利好A股的組合拳。



人行表示，此次降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣，加上即將開展的定向中期借貸便利操作和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，淨釋放長期資金約8,000億元人民幣。



此次降準後，在今年聯儲局已經存在加息預期的情況下，如果中國施行降息政策，將會引發資金外流。因此，全年看來，人行減息的可能性不大，但降準就可能會有2至3次。



去年10月19日滬綜指第一次跌穿2,450點時，當局及時推出了紓解股權質押等政策；到上周五，當滬綜指再度跌破2,450點時，央行全面降準，政策又如期而至。這說明2,450點已是明顯的「政策底」。



在經歷了這次政策的「雙底」後，A股市場的韌性會得到增強，有望借力迎來一波春節行情，滬綜指有望回升上2,700點。



第三批14隻養老目標基金已在去年12月28日正式得到證監會准予註冊的批覆。截至目前，加上首批的14隻和第二批的12隻，已有40隻養老目標基金獲批。儘管去年A股走勢低迷，股票型基金收益普遍為負，但投資策略相對穩健靈活的養老目標基金大多取得了正收益，其中「中歐預見養老2035」自成立以來實現收益正0.81%，榮獲第一。



境外成熟市場經驗表明，以個人養老帳戶投資為制度核心的補充養老金是資本市場重要的參與者。據統計，截至2017年底，美國的社會融資結構中，間接融資規模約30萬億美元，直接融資規模約135萬億美元，直接融資佔比82%。美國補充養老金資產合計超過25萬億美元，以直接或間接方式廣泛參與資本市場，其中投資共同基金規模8.8萬億美元。



養老目標基金的推出賦予了公募基金長期投資者的市場地位，加速A股市場「去散戶化」的進程。



內地「白天鵝」密集空降，能否驅除海外「黑天鵝」給A股市場造成的陰影呢？多位證券業人士表示，這對A股市場的短期影響較小。一方面，現有的養老目標基金總體規模僅40億元人民幣；另一方面，養老目標基金的股票倉位較少，且對回撤要求嚴格，導致整體流入A股的資金有限。



不過，貨幣政策的放鬆，將令到大金融板塊直接得益，券商股的龍頭效應仍然存在，銀行股也有望迎來迎來新一輪估值修復。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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