東方日報B1：新盤激戰　屯門The Carmel入場呎價低於1萬元

年近歲晚，新界區新盤爆激戰冀食尾胡。永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel周二(1月8日)公布首張價單推出50伙，平均呎價10,901元，略低於鄰近新盤做價，最低呎價9,488元，為20個月以來最平，料最快下周開售。至於中國海外(00688)的大埔天鑽亦加推單位吸納購買力。



永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容，樓盤以山城心動價推出，首批單位全屬分層標準戶，最低呎價為第2座1樓A室，實用面積587方呎，而售價則為556.95萬元。



他指出，首批單位實用面積由279至805方呎，間隔開放式至兩房，最低售價為2座1樓E室開放式戶，實用面積279方呎，售價343.1萬元，呎價12,297元。發展商周三(1月9日)起開放示範單位及收票，是次提供最高80%的三年按揭，期間只須供息。項目本周亦會推出洋房，以招標形式發售，面積約1,000至4,000方呎。



配合推盤攻勢，周二首度安排傳媒參觀兩個交樓標準示範單位。其中參照第2座7樓A室搭建的兩房戶，實用面積587方呎，廚房以開放式設計，兩間房均屬套房。另一個根據第2座7樓F室打造的一房戶，實用面積364方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房亦以開放式設計。



資料顯示，2017年第2季，沙頭角新盤尚澄首批單位最平呎價約9,128元。至於屯門區樓盤亦不時低開，南豐的區內豐連，於2016年7月開價，首張價單推138伙，折實平均呎價8,826元，最低呎價僅7,713元起，入場費僅197萬元。



至於同區上源去年9月首張價單推出231伙，折實平均呎價11,073元，最低呎價僅9,878元起。



該盤至今累售573伙，佔單位總數近一半。周二亦出招加強吸客，新銷售安排推出235伙本周六起發售，當中150伙以招標形式賣，發展商新增代繳印花稅計劃，部分單位亦加價約1%。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，The Carmel開價具誠意，相信首批單位大機會可沽清，加推加價3至5%料亦可被市場接受。美聯住宅部行政總裁布少明則指，同區現時二手呎租約28至35元，預計項目日後呎租可達35至40元，回報率可達4厘。



另方面，今年首個搶閘開價的樓盤落實開售時間。中國海外地產董事總經理游偉光周二稱，天鑽加價0.8%加推2號價單，提供162伙，而本周六(1月12日)將會連同首張價單的單位，推出486伙進行首輪銷售。當日不設大手時段，每組買家最多買兩伙，周四(1月10日)晚上8時截票。



他透露，項目收票情況理想，入票人士主要來自新界區。據悉，截至周二晚物業已錄逾5,300張入票，超額認購約10倍。



該批單位市值15.2億元，折實平均呎價12,995元，包括兩房及三房戶，面積457至761方呎。入場單位為第8座1樓G室，面積487方呎，折實售價約579.14萬元，最貴則為第16座8樓D室，面積761方呎，折實1,017.83萬元。整批單位折實呎價11,765至13,757元。

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