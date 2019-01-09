袁沛儀：脫歐前景偏悲觀　英鎊受壓

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，利率期貨顯示，市場目前認為聯儲局今年不會加息，美元一度回軟。參考基本面，縱使零售銷售增長放緩、淨出口佔GDP比例略見回落及投資增長下行，惟未見衰退風險，加上就業市場表現仍然強勁，料美元下行空間有限，美匯指數94.8見重要支持。



市場繼續觀望中美貿易關係發展，股市表現反覆，雖然避險情緒回落，但仍處於近年較高水平，支持避險資產靠穩。技術上，美元兌瑞郎雖然貼近保力加通道底，但MACD呈轉弱信號，料先見小幅反彈後繼續下試0.97。美元兌日圓亦然，估計先見小幅反彈，隨後繼續下試106.90。



歐洲方面，焦點仍然放在英國脫歐前景上。雖然首相文翠珊積極向歐盟磋商，但雙方未見有進一步讓步意向，料脫歐草案能於下周會議上通過的機會偏低，英鎊下望1.26，歐元在1.13至1.1490區間上落。



金價在高位1,290美元附近靠穩，加上多項技術指標顯示澳元呈中性，料短線在0.7020至0.72區間整固。紐元MACD呈轉強信號，料短線試穿200天線0.68。美元兌加元貼近保力加通道底，料將見技術反彈，上試1.3450。

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