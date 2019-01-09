西證國際：鴿風盛行　風險資產受惠

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，近日美國聯儲局主席鮑威爾在回應市場波動問題時，強調政策靈活性及會傾聽市場的擔憂，聯儲局願意調整縮表計劃，同時表示對加息有耐心。去年12月聯儲局公布的預測中顯示今年有兩次加息，而目前市場對降息的預期已按周上升14.2個百分點至27.9%。



此外，阿特蘭大聯儲銀行行長預計今年只會加息一次，而聯儲局前主席耶倫也稱未來將暫停加息，個別票委及重磅人物之口風與鮑威爾同時轉鴿。



聯儲局將於周四公布上月會議紀要，而主席鮑威爾亦會再一次發表講話。除了確認加息步伐外，另一個值得注意的是會否提及考慮減少縮表規模。若如是，風險資產價格將跑贏避險資產，黃金將受壓。



中國人民銀行決定下調金融機構存款準備金率1個百分點，此次降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣，而在對沖今年第1季度到期的中期借貸便利(MLF)後，淨釋放資金約8,000億元人民幣。



此次降準，更多的新增資金是通過定向中期借貸便利(TMLF)和普惠金融定向降準釋放出來，主要為增強小微企業、民營企業的信貸可獲得性。另一方面，自去年4月以來，大型銀行的法定準備金率已經從17%降至13.5%，惟信貸增速並未大幅回升，預計未來仍會進一步降準及不再續做MLF。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

