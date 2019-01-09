歐股收市做好　拜耳上漲2.5%

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報6,861點，升50點或0.74%；法國CAC指數收報4,773點，升54點或1.15%；德國DAX指數10,803點，升56點或0.52%。



2018年11月德國工業產出按年大跌4.7%，下降幅度遠超預期。該國經濟部長阿爾特邁爾稱，目前經濟狀態良好、工廠訂單充實；並預期經濟上行的趨勢將會繼續。



英國方面，脫歐大臣柏建熙指出，歐盟領導人明確表示不會有另一項脫歐協議，英國政府也無意延遲脫歐日期。這意味若下周英國議會否決脫歐協議，將會面臨「硬脫歐」。



個股方面，印度最高法院裁定，農業生物科技公司孟山都對基因改造棉花種子的專利有效，其德國母公司拜耳股價亦受惠，股價收漲2.58%。



外媒報道，遊戲公司Ubisoft Entertainment正公開招聘手機遊戲開發人員，有分析指該公司正為大規模的手機遊戲研發項目作準備，消息帶動其股價全日漲6.53%。

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