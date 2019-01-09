蘋果CEO庫克直斥：唱淡者說法千篇一律！

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克接受外媒訪問時表示，對公司唱反調的人正低估了蘋果公司「持續增長的生態系統」，又說公司的長期健康狀況「從未像現在這樣好」。



蘋果公司股價周二報151.18美元，升2.16%。



庫克直言，「對於看淡的人，我已經一遍又一遍聽過他們的說法。我在2001年聽過，我在2005年聽過，然後在2007、2008年，又在2010、2012年和2013年。你可以找出他們說法千篇一律。」



他續說，不會反對他們怎樣說，但強調蘋果公司有一種創新文化，而且有很多令人難以置信的忠誠、快樂的客戶，再加上良好的生態系統相互結合，這可能被人低估了。



蘋果公司在本月初發表變相盈警，下調上財季收入預測，主要由於大中華地區表現較預期更加疲弱，以及iPhone用戶升級低於預期等，有關消息令不少大行及分析師看淡蘋果業務前景。

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