美股收市：道指連升3日　蘋果公司漲近2%

市場憧憬中美貿易談判有好消息，美股三大指數收市齊升逾1%。道指收報23,787點，升256點或1.09%，連續3日上漲，為自去年11月以來首次；標指收報2,574點，升24點或0.97%；納指收報6,897點，升73點或1.08%。



原定於周二(1月8日)結束的中美副部長級貿易談判進行到深夜仍未對外發布消息，雙方周三將展開多一日非既定的磋商。



大型科技股做好，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克指市場可能低估了蘋果公司「持續增長的生態系統」。Apple股價全日升1.91%。此外，亞馬遜、Facebook分別收漲1.66%和3.26%。



摩根士丹利首席美股策略師威爾遜認為，美股前景尚未完全明朗，蘋果公司(Apple Inc.)銷售預警以及美國製造業指數急跌可能是新一輪壞消息的開端，欲撈底的投資者需要提防。他續指，標指升浪在2,600點至2,650點會有阻力。



巴克萊美股策略主管Maneesh Deshpande則指，中國經濟放緩可能會影響美國企業盈利表現，下調標指目標由3,000點，降至2,750點。

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