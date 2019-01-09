路勁計劃發行新美元票據

路勁(01098)公布，建議發行美元新票據，發行所得淨額擬用收購，及或用於另行購回或償還全部或部分2019年票據、為其他現有債務重新融資及一般企業用途。



新票據已獲新交所原則上批准上市及掛牌；並無尋求於香港上市。



另外，集團邀請提呈2019年票據，以供收購於2019年到期之4.5億美元5厘擔保優先票據，並已邀請2019年票據持有人將其持有之2019年票據提呈，以供公司以現金收購2019年票據之本金總額最高為1.5億美元。



有關要約將於本月17日下午四時正(倫敦時間)截止。

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