【市前重點睇】美匯企95.9　布油重上58美元

●美匯指數企95.9，港匯企7.839，離岸人民幣(CNH)企6.85，圓匯企108.8，歐元報1.1446，英鎊低企1.271。金價於1,284美元水平上落。油價漲逾2%，布油重上58美元，紐油觸及50美元。道指期貨於亞洲市早段變動不大。



●原定於周二(8日)結束的中美副部長級貿易談判進行到深夜仍未對外發布消息，雙方周三將展開多1日非既定的磋商。 https://bit.ly/2SJF5Sb



-特朗普發稱談判進展非常順利，但據報兩國仍未做好達成貿易協議的準備。



●世界銀行發表報告，將今明兩年全球經濟增速分別下調0.1個百分點，至2.9和2.8%，形容全球形勢走向「昏暗」。 https://bit.ly/2VFu2uR



●美國政府停運進入第18日，特朗普於周二當地時間晚上9點發表全國電視講話，闡述建邊境牆理由，隨後電視將播放民主黨的回應。據悉特朗普很想啟動全國緊急狀態以籌集建牆資金。



●道指收報23,787點，升256點；標指收報2,574點，升24點；納指收報6,897點，升73點。 https://bit.ly/2CYI9Ec



●港股ADR指數收報26,051點，升175點。 https://bit.ly/2LYWweH



●美國10年期國債孳息率升3.2個點子，報2.7280厘。



-高盛將10年期美債孳息率至今年年底水平的預測，下調至3厘，比先前預測低50個點子。



●美國國會預算辦公室估計，去年最後3個月，關稅收入增加了80億美元，按年增加83%。



●聯儲局提議調高銀行內部壓力測試的資產門檻，建議從100億美元提高至2,500億美元。



●Apple行政總裁庫克指市場可能低估了公司「持續增長的生態系統」，稱公司的健康狀況「從未像現在這樣好」，直斥唱淡者說法千篇一律。 https://bit.ly/2SKIoZ2



-另外，庫克接受CNBC訪問時表示，目前正就銷售XR機型下功夫；又指，公司正押注印度市場，未來會進行更多投入，如在當地開設店舖等。



●紐約期金收報每安士1,285.9美元，跌0.3%。 https://bit.ly/2TGal4B



●紐約期油收報每桶49.78美元，升2.6%；布蘭特期油收報每桶58.72美元，升2.42%。 https://bit.ly/2RFPqRC



-中國放緩從中東和非洲地區進口石油的步伐，12月份從中東和西非的原油採購量降至4個月低位。



●英國富時100指數收報6,861點，升50點；法國CAC指數收報4,773點，升54點；德國DAX指數10,803點，升56點。 https://bit.ly/2C4TiSg



●英國議會圍繞脫歐協議的投票計劃於1月15日舉行，該日期還需要在周三(9日)得到議員們確認。



●【多圖】The Carmel交樓標準示範單位曝光。 https://bit.ly/2FfO4an



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