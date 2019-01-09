小米：雷軍自願將股份禁售期延長1年

今日(9日)是小米集團(01810)上市半年，部分投資者及員工認購權「解禁」日子。小米公布，收到雷軍、Smart Mobile Holdings Limited及Smart Player Limited(統稱「控股股東」)的承諾函，表示對公司長遠價值的信心，自願由公告日期起額外365日內，不得出售其等直接或間接實益擁有的公司股份。



不過，控股股東可將所持有不超過6.39億股該公司B類股份(獎勵股份)捐贈予公益慈善機構作慈善用途。獎勵股份為董事會於2018年4月2日贈予控股股東，以認許雷軍對公司的貢獻，亦是他所獲得的全部股份報酬。



此外，公司亦接獲高級副總裁兼首席財務官周受資的承諾函，自願由公告日期起365日內，不得自行酌情出售直接或間接實益擁有的公司股份(不論是現時或未來12個月內所持有)。



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