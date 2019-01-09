亞洲股市：日股升逾百點　豐田汽車靠穩

美股做好，亞洲股市跟升，日本央行在例行買債操作中維持各期限買入規模不變。日本日經225指數早段漲146點或0.7%，報20,348點。



板塊方面，醫療保健股升1.8%，地產及金融股升0.8至0.9%。個股方面，山之內製藥及松下電器齊升逾3%，大金工業升超過2%；日產跌0.07%。



豐田汽車升0.3%；外電報道，公司決定向全球包括競爭對手，開放其防撞的自動安全系統Guardian。



主要經營鞋類等零售商ABC-Mart股價升3%；其12月同店銷售額按年增6.1%。



麥當勞日本12月同店銷售額按年增8.8%，股價升1%。



可口可樂日本揚升2.3%；由4月起，大瓶裝及其他產品售價調高12至16%。



停車場管理公司Park24獲海通將其評級由「中性」上調至「買入」，股價漲近5%。



南韓首爾綜合指數升20點或1%，報2,045點。東部製鋼抽升5%，大熊製藥及哈農系統均升近4%，三星電子升1.1%。



澳洲悉尼普通股指數則升28點或0.49%，報5,811點。板塊方面，資訊技術及醫療保健股皆升1%，地產股升0.3%，金融股跌0.1%。個股中，Senex Energy揚升近6%，Titan Minerals飆逾8%。

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