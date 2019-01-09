【即市分析】港股又再山雨欲來？

東方產經專欄作家Handsome哥：即使市場普遍認為今次中美貿易談判唔會有大消息，但全城都選擇觀望而唔做嘢，皆因唔知美國總統特朗普又會玩咩花臣，中美貿易談判的因素對港股以至環球投資市場影響甚大。既然當下落場風險高而贏面唔大，就無謂去博！



睇番恒指幅日線圖，近兩個交易日睇落似要上破去年12月至今的下降通道頂部阻力，但即市動力又唔多夠，10日、20日及50日線又再次聚埋一堆，恒指就係咁在上述平均線中左穿右插，無咩方向。經驗相告，呢類上落市唔會維持太耐，等班大戶儲得咁上吓倉，後市又醞釀爆邊。畢竟如今市況交投唔多，除咗玩夾倉撼來撼去，真係冇咩大搞作。



至於國指走勢又十足十滬綜指，幅走勢圖簡直係同一個「餅印」印出嚟，由於地A股無論基本面同走勢都仲係差，以降準來提振市場氣氛的作用，唔見得可以頂到幾耐。



策略上，如果無貨在手，都係等中美貿易談判消息再諗落注，皆因如今市場流動性縮減，保本至上，寧買貴，莫買錯！至於有貨者則宜緊貼市況變化，事關交投靜還靜，只要有消息，市況爆邊可以來得好急，在極端市況下必須嚴格執行止蝕，以妥善管控持倉風險

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