A股快報：兩市高開　家電及車股爆上

內地股市向好，滬綜指高開9點或0.39%，報2,536點；深成指高開33點或0.46%，至7,425點；滬深300高開17點或0.58%，至3,065點；創業板指數高開0.2點或0.02%，報1,263點。



板塊方面，家電股領漲2.2%，次新股升0.8%，釀酒股升0.6%，金融及地產股齊升0.2%；有色金屬、鋼鐵及水泥股偏軟，船舶製造股領跌0.5%。



國家發改委指，今年將制訂出台促進家電及汽車等熱點產品消費的措施。家電及汽車股標青，老闆電器及美的集團雙雙高開逾3%；金盃汽車及海馬汽車升停板，眾泰汽車漲9%，長安汽車升6%。



金地集團董事會批准發行債務融資工具不超過200億元人民幣(下同)，股價低開0.7%。



河鋼股份低開0.3%；據報道，塔塔鋼鐵正洽談將東南亞資產出售予河鋼集團。



大族激光高開0.6%；法國巴黎銀行將其評級下調至「持有」，目標價30元。



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