恒指飆逾600點重上26500　汽車家電股爆升

特朗普啟動全國緊急狀態風險消除，進一步利好大市氣氛；港股飆逾600點，恒生指數升上26,500水平。國企指數升近300點，主板成交460億港元。



受國策扶持，汽車及家電股愈升愈有，長城汽車飆14%；吉利汽車勁彈1成；廣汽集團升9%。創維數碼飆逾9%；海信家電升逾8%；海爾電器升7%；TCL電子升近6%。



騰訊升幅曾擴至2.8%，逼近325元水平。小米集團早段跌逾5%後跌幅顯著收窄至不足1%。手機設備股呈強，瑞聲科技飆逾7%；舜宇光學漲6%。





【10:12】憧憬中美貿易談判達協議 港股急漲近500點

港股升幅擴至近500點，恒生指數最多升481點，高見26,356點；國企指數升逾200點，主板成交270億港元。



重磅藍籌全面上升，騰訊與友邦保險齊升2%；工商銀行及建設銀行升2.5%及1.9%；中國移動升1.7%；中國平安升2%。



發改委表示今年將出台鼓勵汽車及家電消費新政，相關股份炒上。長城汽車飆逾13%；創維數碼升1成；吉利汽車、廣汽集團、海信家電及海爾電器齊升逾6%。



石油股跟隨油價做好，中國海洋石油曾飆4%；中國石化升逾3%；中國石油升逾2%。



手機設備股亦有買盤，舜宇光學及瑞聲科技齊升逾4%。丘鈦科技上月攝像頭模組產品銷量大升，股價飆逾5%。



小米集團上市半年，部分股份今「解禁」，早段再挫6.8%，創10.34元新低；暫跌幅收窄至2%。





【09:26】騰訊金融領漲 汽車股急彈

憧憬中美貿易談判達協議，道指期貨再漲近百點；港股開市升361點或1.4%，恒生指數報26,237點。國企指數高開145點或1.44%，報10,279點。



騰訊高開1.3%，報319.8港元。金融股合力撐市，友邦保險高開2.3%；建設銀行高開1.9%；工商銀行高開1.4%；中國平安高開1.3%；滙豐控股高開0.7%。



發改委表示今年將出台鼓勵汽車消費新政，分析指有助去庫存。連日急挫的吉利汽車急彈7.6%；長城汽車飆1成；廣汽集團高開7.7%；華晨中國高開2.3%；東風集團高開2%。



三桶油跟隨油價做好，中國石油高開2%；中國海洋石油及中國石化高開1.1%及1%。



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