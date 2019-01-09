【即市分析】新經濟股觸底回升有何啟示？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：去年新經濟股的表現差強人意，但近期個別似有谷底回升之象。其中平安好醫生(01833)上周五創出23.6元的上市低位後觸底回升，股價3連升累漲兩成；美圖公司(01357)亦連升7個交易日；眾安在線(06060)、閱文集團(00772)及易鑫集團(02858)亦由低位回升。



不過，以同股不同權形式掛牌的美團點評(03690)及小米集團(01810)表現則相對遜色，其中小米在多間大行唱淡下，股價周二再創下11.06元的上市新低。故整體而言，新經濟股表現只是個別發展，板塊尚未見有轉勢迹象。



在中美貿易戰陰霾之下，內地經濟面對下行風險，傳統製造行業受衝擊。官方除了要以更積極的財政政策及更主動調節市場流動性作應對之外，更有必要加大對新經濟扶持的力度，以創造新價值，提振投資信心和內部需求。畢竟中國有十四億人口，本身就是一個大市場，鼓勵新經濟發展，配合有利中小微企融資的信貸政策，長遠發展潛力不容被完全否定，只是在見到政策成效前，新經濟股的表現仍會相對波動。



回看短期走勢，近期個別新經濟股股價有觸底回升之勢，不排除與市況缺乏方向，相關股份跌得過殘吸引資金短線博反彈有關。由於不少新經濟股的走勢仍處降軌之內，上方阻力重重，要確認轉勢，必須有大成功配合。此前博短線反彈，要見好識收，且須嚴守止蝕。

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