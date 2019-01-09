港股格局：麥嘉嘉建議短炒一轉地產股

恒指周三高開362點後升勢持續，大市連升數日，是否有回暖跡象或是迴光反照？



志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，港股回升主要是受兩個因素所致，其一是中美貿易談判似有利好消息，早前傳出談判會再舉行多一天，另外美國總統特朗普又發言指談判非常順利，令市場憧憬雙方有機會握手和言。



另一原因是國家發改委表示，今年將會制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，擴大居民消費。隨即帶動汽車及家電股回升。吉利汽車(00175)最新升10.37%，報11.28港元；長城汽車(02333)最新升13.23%，報4.88元。



雖然恒指回升，但她認為只屬短期利好消息，中美雙方未有明確討論結果，國策又未有詳情。投資部署方面，現時汽車股估值較低，未來有機會回跌再反彈，投資者可考慮短炒。另美國加息步伐減慢，利好香港地產股，加上估值不高，如合適不妨短炒一轉。



她預期，港股短線於25,600點有支持，26,600點有阻力。另提醒2019年是波動市，不適作長線投資，並宜謹記「轉身快、多炒幾轉」的要訣。



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