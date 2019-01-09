魚缸通：大市爆升　散戶急急沽貨賺幾千

憧憬中美談判成功，周三恒指大升，再加上發改委指會推出促進消費政策，汽車股報復式反彈，廣汽集團(02238)升9.25%、吉利汽車(00175)升9%、長城汽車(02333)升12%。



致富證券觀塘分行經理唐煒鵬（Tony）就話，經過2018年波動市，散戶都傾向保守投資，大市回升就沽貨止賺。周三主要沽出油股，如中國海洋石油(00883)、中國石油股份(00857)等。「有散戶於股價11.8港元入中國海洋石油，12.88元沽貨，入5,000股，帳面賺5,400元。」買貨方面，大家都等中美談判有結果先考慮入貨。



Tony就話，預期中美貿易不穩定因素下，恒指未來會於25,000點至27,000徘徊。即使近日大市回升都唔可以掉以輕心，當有利好消息就應該止賺。佢仍然睇好油股，認為油價偏低仍有上升空間，但現時要等待調整先好入貨！



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