內地促汽車消費　大行唱好汽車股

發改委指年內將出台促進汽車、家電等熱點產品消費措施，增強居民對環保、汽車升級需求，提振農村需求。



中金指，若補貼措施落實，低端汽車市場有望先行復甦，預計內地政府此次安排的補貼預算為50至100億元人民幣(下同)，每月約5至10億元。若參考2009至2010年的汽車下鄉政策推算，若每輛車補貼3,000至5,000元，可以帶動100萬至300萬輛汽車銷量，相當於汽車銷量增加3至10個百分點。若補貼額度為5至10%，可帶動汽車銷售收入500至2,000億元，令行業銷售收入提升1.5%至6%。



該行看好江鈴汽車(000550.SZ)，其次為長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)。上述股份分別升4.5%、升12%、升8%及跌0.6%。



另外，Bernstein指，相信汽車消費措施是農村購車補貼的翻版，汽車股短期會上漲，但若不及時公布具體措施，反彈或會迅速消失。



摩根士丹利則把長汽A股的投資評級，由「減持」調升至「中性」，對港股長汽的目標價維持5.5港元，評級「中性」不變。





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