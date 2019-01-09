人民幣Shibor︰隔夜息升至1.56厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息升15.3點子，報1.567厘；1星期報2.475厘，升10.3點子；1個月報2.79厘，跌3.5點子。



隔夜1.5670厘 升15.30點子

1星期2.4750厘 升10.30點子

2星期2.4770厘 跌1.00點子

1個月2.790厘 跌3.50點子

3個月3.0650厘 跌2.80點子

6個月3.1840厘 跌2.20點子

9個月3.3540厘 跌3.00點子

12個月3.4010厘 跌3.00點子



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

