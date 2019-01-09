港元拆息︰隔夜息續跌至0.24厘
2019年01月09日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息急降至0.24厘；1星期拆息報0.76厘；1個月期為1.45厘；3個月期企1.9厘。
9/1/2019
隔夜 0.24536厘
1星期 0.76714厘
2星期 0.97464厘
1個月 1.45622厘
2個月 1.65286厘
3個月 1.90000厘
6個月 2.31500厘
12個月 2.57393厘
8/1/2019
隔夜 0.50172厘
1星期 1.11500厘
2星期 1.28143厘
1個月 1.61071厘
2個月 1.78386厘
3個月 1.99214厘
6個月 2.34929厘
12個月 2.61536厘
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