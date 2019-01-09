【即市分析】中美談判下港股的3個可能性

原於周二結束的中美談判，延長至今日(9日)繼續，市場憧憬雙方談判達成初步共識，港股強勢反彈，恒指現升逾600點。到底兩國談判結果如何，將如何影響大市，不妨考慮以下3個可能性以作部署。



首先，若然中美貿易談判進展正面，即兩國為達成對雙方都有利的協議取得共識，料將進一步提振市場氣氛。資料顯示，上日恒熊街貨重貨區及最多新增區均在26,600至26,699點，街貨5.84億份，相對期指約973張(增加147張)。如有利好消息刺激，大戶有機會推高指數向26,600點進發，即較現時僅有百多點距離。而早前跌得較深的科技股、汽車股或其他受累板塊均有機會反彈。



至於第二個可能性，雙方分歧仍大，繼續「拖字訣」未有達成協議。恒指預期反彈至26,600點或止步並掉頭向下，重回25,000至26,000點上落區，則投資者宜趁高減磅。



第三個可能性，兩國不但矛盾未解，並趨向惡化，但暫時睇呢個可能性不大。不過，以特朗普難以捉摸的性格，不能完全排除「彈弓手」的可能，咁指數短線反彈完成後，有機會再試24,500點水平支持。如是者，近期受捧的公用股，在避險情緒帶動下，將繼續升勢。



事實上，近期中美兩國均面對經濟下行壓力，促成雙方盡快達成協議的意圖。外媒分析指，特朗普愈來愈來想與中國盡快達成協議，目的是希望重振美股表現。今次談判「加時」至少短線為市場提供足夠的想像空間，刺激股市上升，且別急於做淡，短線跟炒盡量走即日鮮，因持貨過夜風險仍高。

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