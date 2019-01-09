人民幣Hibor：隔夜息報2.3厘 CNH及CNY見6.83
2019年01月09日 11:24
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.34厘，1至2星期拆息為2.74至2.91厘，1至12個月拆息報3.09至3.68厘。
9/1/2019
隔夜 2.34746厘
1星期 2.74167厘
2星期 2.91400厘
1個月 3.09867厘
2個月 3.24600厘
3個月 3.34200厘
6個月 3.46300厘
12個月 3.68800厘
8/1/2019
隔夜 2.25515厘
1星期 2.58625厘
2星期 2.89800厘
1個月 3.06800厘
2個月 3.22767厘
3個月 3.33200厘
6個月 3.42300厘
12個月 3.68000厘
人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.8587，回升至6.8372，最新報6.8396；在岸人民幣(CNY)則由6.8505，漲至6.8345，最新報6.8384。
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