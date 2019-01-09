【瑞通推介】汽車股齊急升　追蹤認購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美副部長級貿易談判將展開多一日磋商，美國總統特朗普稱與中國的對話進展得非常良好。道指隔晚收報23,787點，升256點或1.09%，連升3日。



恒指連升3個交易日後，周三(9日)早段升約500點，突破26,350點水平，收復50天線。下一阻力可參考1個月高位26,581點。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周二(8日)淨流出逾2,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者繼續持淡倉過夜看跌後市。



吉利汽車去年全年銷量不達標，加上今年的銷量目標保守，被多間大行唱淡兼下調目標價，拖累其股價周二一度急挫12.5%，低見10.08元創52周低，連跌5日累積跌幅接近27%。國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將推出促進汽車、家電等熱點產品消費的措施。吉汽周三早段急升逾8%，於11元水平爭持，升穿周二即市高位10.82元，重返11元水平。逾870萬元於周二淨流入其好倉，另有逾320萬元淨流出其淡倉。



據報小米集團的部分投資者和員工持有合共超過30億股股票周三解禁，加上被券商下調股份目標價，該股周二急瀉7.5%收市，14日RSI跌破30。公司周三公布，收到控股股東包括創辦人雷軍的承諾函，自願由公告日期起額外365日內，不得出售其等直接或間接實益擁有的公司股份。不過該股周三早段走勢續疲弱，曾挫近7%，一度再創下上市新低10.34元，惟其後跌幅大為收窄至約1%，11元失而復得。周二其好倉和淡倉分別錄超過480萬和740萬元資金淨流入。



長實集團向城規會申請，將嘉湖海逸酒店改建成兩座樓高53層的住宅大樓，配合市場近日熱炒美國今年或放慢加息步伐、香港樓宇按揭成數放寬等憧憬，本地地產股連日向好。近日獲李嘉誠基金會兩度增持的長實集團，周二一度抽升逾4%，高見63元，創去年7月以來高位。周三早段股份升逾2%，暫時連升5個交易日。周二有近50萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出逾20萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(15767)，行使價27,300點，2019年6月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、短期沽證(13901)，行使價24800點，2019年3月到期，實際槓桿13.3倍。



吉汽價外、短期購證(11765)，行使價13.88元，2019年3月到期，實際槓桿6.5倍。



長汽價外、中年期購證(15406)，行使價6元，2019年7月到期，實際槓桿6.2倍。



小米價外、中年期購證(23041)，行使價13.88元，2019年7月到期，實際槓桿4.9倍。



長實集團價內、中年期購證(15678)，行使價62.88元，2019年8月到期，實際槓桿5.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60847)，收回價25,310點，槓桿比率21.2倍。熊證(66684)，收回價26,800點，槓桿比率51.7倍。



騰訊牛證(59863)，收回價300.1元，槓桿比率11.1倍。熊證(61458)，收回價339.9元，槓桿比率13.1倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率9.5倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率9.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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