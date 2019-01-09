【即市分析】長城汽車開始畀油

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：市場憧憬中美貿易談判將有好結果，港股今日(周三)裂口高開後愈升愈有，為近期少見之象，值得從中尋寶。



理論上，若然今次真係傾得成，理應以早前受累股作目標，事關「插得愈深，彈得愈勁」，其中汽車股可謂衰無可衰，主因板塊係貿戰初期已開展的談判籌碼，故基本上行業前景至今從來無好過，不過如今貿戰有轉機，板塊前景反而有轉機。此外，市傳發改委將於今年出台鼓勵汽車及家電消費新政，亦成為推動汽車股反彈的誘因之一。



值得留意，即使板塊轉運，但都唔係隻隻吼得，好似吉利汽車(00175)2018年12月銷售按年大跌約39%，股價一瀉千里，加上期內在中國市場銷售按年亦大跌約44%，暗示集團股價下跌，或者唔只受關稅影響咁簡單。



相對地，長城汽車(02333)剛公布2018年全年累計汽車銷量105.3萬部，按年僅跌1.6%；而累計汽車產量105.31萬部，按年升1.17%，在「有比較」之下自然更觸目，難怪股價即市升逾一成，可小注跟進，目標價5.5元，跌穿4.5元止蝕。

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