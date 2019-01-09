【高盛推介】捕捉恒指窩輪牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：中美貿易談判於周一(7日)開始並延長至3日。美國總統特朗普於社交網站表示與中方談判進展良好，市場亦憧憬有好消息。美股周二(8日)繼續升市，當中道指升256點。而周三(9日)早段港股亦跟隨上升。



觀察周二恒指牛熊證資金流向，可見資金轉向沽出牛證，錄得約2,090萬元資金流出。而周二熊證則繼續錄得資金流入，但相對較周一少，有約3,760萬元。認股證方面，則見近日資金追捧認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.28億元。



周三再有新一批的貼價牛證上市供給投資者選擇。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，換股比率10,000，槓桿比率41.8倍，為市場上所有牛證最貼價的產品之一，亦是槓桿最高的選擇。以及可留意同是周三新上市的牛證(60666)，收回價25,608點，行使價25,508點，換股比率10,000，槓桿比率34.6倍，為較貼價的選擇。



投資者如計劃部署熊證，可留意收回價稍遠一點，在26,500至26,700點附近的熊證(58920)及熊證(59260)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證58920，收回價26,588點，行使價26,688點，換股比率10,000，槓桿比率85.0倍。熊證59260，收回價26,688點，行使價26,788點，換股比率10,000，槓桿比率59.9倍。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約3.6%，年期約3個月的沽證(13492)，行使價25,378點，2019年3月28日到期，實際槓桿13.6倍，為行使價25,000至26,000點間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。貼價的選擇則可留意價外幅度約2.2%，年期約兩個月的沽證(28769)，行使價25,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿13.1倍，為低街貨、類近條款的6隻產品中，槓桿最高的選擇。



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