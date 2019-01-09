美股上月跌到「攤攤腰」　市場聚焦下周開啟財報季

繼上月標普500指數跌至熊市邊緣後，美股近日在反彈。摩根大通策略師報告表示，標普500指數從9月20日到1月3日下跌了16%，從歷史角度來看，這樣的跌幅說明投資者預期2019年有超過50%的機率陷入經濟衰退，以及盈利會下降9%。



按高盛策略師採用股息貼現模型，得出市場預計直到2023年每年的年利潤增速為3.7%。



兩者都與股票分析師的預期均值相去甚遠。截至上周五的分析師預期均值顯示，標普500指數成份股今年利潤將增長7.7%。而所有這些預期，都遠低於2018年全年利潤增長20%以上的預期。



如此大的分歧，或可以解釋上月美股出現大蕭條以來最糟糕的12月。這亦彰顯下周開啟的財報季之重要性。



聯博健康和投資策略主管Kathy Fisher表示，市場正在尋找方向，未來幾周公布的業績對後市方向非常重要。



高盛策略師報告指，股市已經展現出對經濟和利潤增長將大幅放緩的預期，因此現在重要的不是數據惡化，而是與當前的負面預期相比惡化程度會有多大。



目前，從減稅紅利消退到不利的匯率因素，從全球需求疲軟到工資上漲，威脅企業盈利因素愈來愈多。包括蘋果公司、達美航空在內，發布業績預警的公司不斷增加。



摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson預計2019年有50%的可能性出現連續兩個季度的利潤負增長。但他指，市場已反映了這種預期，一旦分析師調降完預測，股市就能持續反彈。





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