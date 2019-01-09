順風清潔能源折讓58%配股　肖豔明入主

順風清潔能源(01165)公布，將向認購人CAM SPC – CNNC-IFMC HK Industry Fund SP(由中核產業基金與華豐以投資管理人身份共同管理)發行逾75.91億股，佔擴大後股本60.37%，每股認購價0.214元，折讓58.85%，所得總額約16.24億元，擬用於償債責任及相關的財務開支。



緊隨完成後，認購人(連同其一致行動人士)將持股60.37%，並將申請清洗豁免。認購人擬於完成後，維持公司股份於聯交所主板上市地位。



認購人主要從事投資控股，由肖豔明全資擁有。



另外，建議透過增設額外100億股股份，將公司法定股本增至2億元。



股份續停牌，以待公布有關出售江蘇順風光電的交易。



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