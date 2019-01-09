【午市重點睇】美匯回至95.7　人民幣高見6.83

●亞洲市美匯指數回至95.7水平；圓匯企108.8；歐元兌美元報1.145；英鎊報1.274。港匯報7.840。離岸及在岸人民幣兌美元高見6.83。金價報1,283美元，布油報59.39美元，紐油見50.61美元。道期漲逾百點。



●恒生指數半日升636點或2.46%，報26,512點，汽車家電股大漲。http://bit.ly/2CYDXEC

-小米禁售期完結，開市挫逾5%。http://bit.ly/2CXUY1P

-壹傳媒逆市急挫。http://bit.ly/2QuUdRi

-港股格局：麥嘉嘉建議短炒一轉地產股。http://bit.ly/2Fil6Xm

-內地促汽車消費，大行唱好汽車股。http://bit.ly/2AzJwb2



●【即市分析】

-中美談判下港股的3個可能性。http://bit.ly/2TEH1LK

-新經濟股觸底回升有何啟示？http://bit.ly/2VFK8Vj

-港股又再山雨欲來？http://bit.ly/2RCCCvb



●A股快報：滬深股市升1%，券商股向好。http://bit.ly/2QAHWuR



●亞洲股市：日股中段續漲約200點。http://bit.ly/2FjkmR2



●人民幣中間價跌124點，CNH企6.85。http://bit.ly/2FibpaM

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.56厘。http://bit.ly/2SEwAru

-人民幣Hibor：隔夜息報2.3厘，CNH及CNY見6.83。http://bit.ly/2VyseUF



●港元拆息︰隔夜息續跌至0.24厘。http://bit.ly/2VCJibU



●人行不開展公開市場操作，淨回籠400億。http://bit.ly/2QBy5oA



●外匯攻略︰策略師指美元跌勢或加劇。http://bit.ly/2Ff5LHe



●美股上月跌到「攤攤腰」，市場聚焦下周開啟財報季。http://bit.ly/2FobZnB



●傳Apple再削首季3款新iPhone產量10%。http://bit.ly/2Re4feI

-庫克：唱淡Apple說法千篇一律！目前押注印度市場。http://bit.ly/2Qy1W0U



●全球經貿戰︰庫克爆料「非常樂觀」達成協議。http://bit.ly/2FkrvRh



●世銀警告：全球形勢走向昏暗，下調今年經濟增速預測。http://bit.ly/2AACBye



●岡拉克響警：長債反彈可能結束，2019年美債息趨升。http://bit.ly/2FjmxUP



●WeWork重塑品牌，兵分三路發展。http://bit.ly/2C70MUZ



●電動車企拜騰擬融資至少5億美元。http://bit.ly/2SLmbKG



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