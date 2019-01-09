【高盛推介】騰訊見1個月高位　輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(8日)逆市下跌約0.6%，周三(9日)早段則跟隨大市上升，高開約1.3%後隨即突破320港元水平，高見324.6元，為1個月高位。市場繼續關注公司遊戲何時獲發版號。



觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署好倉及沽出淡倉，當中牛證錄得約500萬元資金流入。而認沽證於周一錄得約3,890萬元資金流入，周二則錄得約1,430萬元資金流出，為當日最多資金流出的窩輪。另一方面，周一錄得約2.46億元資金經港股通(滬)淨賣出騰訊股份，周二則錄得約9,950萬元資金淨買入。



投資者如看好及計部署牛證，可留意騰訊牛證(60675)，收回價313.98元，行使價311.48元，換股比率100，槓桿比率22.7倍，收回價與現價有約10元差距，為市場上所有牛證中，最貼價及槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看淡及計劃部署認沽證，中年期兼高槓桿的選擇可留意價外幅度約9%的沽證(28354)，行使價293.68元，2019年3月22日到期，實際槓桿9.0倍，為行使價285至315元間、兩個月期以上的產品中，槓桿最高的選擇之一。



價外兼高槓桿的選擇可留意價外幅度約17%，年期約3個月的沽證(14646)，行使價269.49元，2019年4月10日到期，實際槓桿8.7倍。



貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的沽證(29084)，行使價299.8元，2019年3月22日到期，實際槓桿8.4倍，為類近條款的3隻產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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