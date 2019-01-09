比優集團公布人事變動

比優集團(08053)公布一系列人事變動，所有變動均由今日(9日)起生效。



其中馬強因需投放更多時間於其之其他事務，已辭任董事會主席及執行董事之職務，而前行政總裁熊澤科則已獲委任為董事會主席。



公司指出，前董事會主席助理馬天逸已獲委任為董事會副主席。



前行政總裁熊澤科已獲擢升為董事會主席，行政總裁職位現由前首席運營官劉發利擔任。



前首席運營官劉發利已獲擢升為行政總裁，首席運營官之職位現由新任執行董事馬綱領擔任。



馬曄已獲委任為執行董事；而丁寶山由於需要投放更多時間於其之其他事務，已辭任執行董事之職。



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