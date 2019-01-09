赫斯基進行戰略評估　擬售非核心下游資產

長和(00001)旗下赫斯基能源公布，將進行戰略評估，計劃出售加拿大零售和商業燃油業務，以及煉油廠Prince George Refinery。



公司指出，考慮出售非核心下游資產，是由於公司擬專注於核心業務，包括加拿大和亞太區石油鑽探業務。行政總裁Rob Peabody補充，公司擬以「一條龍」的經營方式，進一步整合重油及下游業務。



赫斯基的零售和商業燃油業務，包括超過500個油站及運送設施等。而Prince George Refinery每日產能約為1.2萬桶。



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