樓價UPDATES：業主寧賺少少離場

樓市下調，業主寧止賺離場。茶果嶺麗港城兩房戶，原業主持貨5年，轉手帳面獲利178萬港元，單位僅升值約33%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地金光大廈中層D室，實用面積456方呎，兩房間隔，原叫租2.3萬元，經議價後減租2,000元或約8.7%，最終以2.1萬元獲承租，實用呎租46元。



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九龍區

●茶果嶺麗港城33座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，及後微減2萬，以718萬元交吉出售，實用呎價13,888元。



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新界區

●沙田好運中心柏林閣中層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，以625萬元易手，實用呎價14,108元。



●馬鞍山觀瀾雅軒5座低層B室，實用面積605方呎，三房間隔，原開價860萬元，議價後減價100萬元，以760萬元易手，實用呎價12,562元。



●馬鞍山新港城P座低層2室，實用面積337方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，連月來單位累減98萬元或約16%，最後以522萬元獲承接，實用呎價15,490元。



●馬鞍山薈朗1座中層B01室，實用面積230方呎，開放式間隔，以1萬元租出，實用呎租43.5元。



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