【M18推薦】國策力撐　家電股有運行？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內媒引述發改委表示，年內將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費措施。汽車股今早(9日)升勢明顯，家電股亦強勢反彈，創維數碼(00751)現彈高8%報1.88元；海爾電器(01169)在大成交下飆高近6%報20元；國美零售(00493)、TCL電子(01070)及海信科龍(00921)亦分別升3至9.6%不等。



事實上，內地經濟面對下行風險，谷內需有助為實體經濟注入動力。另外，臨近農曆新年消費旺季，以及樓市已見回穩，相信亦將帶動家電股需求。德銀日前報告亦指，經歷去年第4季弱勢後，家電需求在第4季加快，並將可延續至2019年，其中將海爾電器評級由「持有」升至「買入」，目標價由22.6元升至24.5元。



走勢上，上述5隻家電股股價經過近一年的調整，近日觸及52周低位後有見底回升迹象，加上有國策出手扶持，料短線反彈勢頭持續，可於現水平先小注試水溫，待上破下降軌阻力再加注，跌穿前低位支持止蝕。

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