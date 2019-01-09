2018年大鱷「很黑仔」　對沖基金行業虧損近6%

外電報道，去年對沖基金虧損5.7%。根據彭博對沖基金數據庫的初步數據，12月單月對沖基金下跌1.9%。



報道指，2018年是對沖基金行業有史以來最糟糕的年份之一。許多經理人不僅沒有賺錢，反而還跑輸大盤。波動率的回升對基金經理構成挑戰；中美發生貿易戰和總統特朗普的好鬥風格，均令對沖基金經理壓力山大。



今年表現最差的是股票型對沖基金和CTA/Managed Futures策略基金，分別下跌7.8%和7.2%。



唯一的亮點是Fixed Income Directional和FixedIncome Relative Value這兩種固定收益基金，分別上漲0.2%和1.3%。



去年12月表現最差的是事件驅動基金，下跌3.5%。



股票型對沖基金下跌3.1%。



宏觀基金上漲0.2%。



12月和年末最終數據將於1月14日左右公布。





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