去日本旅遊想住民宿，體驗「日本風情畫」？不難！就連投資日本民宿項目，都非常容易！



「民宿熱潮」近年席捲世界各地，旅客既能體驗當地風土人情，又免卻訂酒店的繁複步驟。《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》今次帶來兩個和風味十足的日本民宿旅館項目，讓有興趣人士捕捉投資民宿的機會！



當中位於長野縣著名滑雪勝地白馬村的民宿旅館，就方便愛滑雪一族旅居。白馬村是日本頂級滑雪聖地，為北阿爾卑斯山脈環繞，出名雪質幼細，多個知名滑雪場匯聚於此，包括：98年奧運會高山滑雪場「白馬八方尾根」、坐擁15條雪道，涵蓋3個滑雪區域的「白馬五龍」，以及白馬47滑雪場等等。



這所民宿旅館與白馬村滑雪場僅幾分鐘步程，省卻滑雪一族交通時間。項目料今年第4季完工，涉及13個房間，面積介乎774呎至2310方呎不等，已取得合法旅館牌照，可365天經營，更屬永久業權。房間售價由4,880萬日圓起(折合約341.5萬港元)，可分4期付款。



除了滑雪，白馬村全年並無淡季，春季賞櫻、夏季避暑、秋賞紅葉，一年四季動靜皆宜，旅客可用多種交通工具直達，較容易的是由成田機場或羽田機場坐巴士，另可由JR新宿站坐特快列車，方便快捷。



若想換個角度，感受日本歷史文化氣息？投資坐落在歷史逾千年的京都民宿項目，同樣是合適選擇。



屬古都及文化中心的京都，在日本的文化地位超然，稻荷大社、寺田屋等逾20處地方均被列入世界文化遺產，吸引世界各地旅客冒名而來；同時亦令京都酒店供不應求，酒店全年平均入住率約90%，4月及11月的賞葉季更達95%。至於京都地價升幅，在2018年更成各縣之冠，全年升幅達9.14%，故投資民宿絕對是新商機！



民宿項目位於京都南部伏見，毗連抹茶之鄉宇治市，是京都內人口最多的地方，距離京都車站往南僅10分鐘車程；項目涉及27個單位，面積介乎175至216呎，售價由1,680萬日圓起(折合118萬港元)，同樣料在今年第4季完工，屬永久業權。



項目特別之處，是投資者可自行選擇其中一款經營管理權，分別是揀選營運商提供的每年7%固定回報、或由自己決定回報，作管家式管理服務。



想知多啲日本特色民宿詳情，記得收睇《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》！



今個星期四(1月10日)，中午12:30至13:00，將會係Money18 facebook播出。到時AP世界物業投資行政總裁Paula莫佩雯，同埋Sakura Japan Property Limited嘅CEO張明珠女士和Strategy & Business Development Director陳啟揚先生將會即時為大家解答問題！



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