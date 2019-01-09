法興：今年輪證成交佔大市比重料增至25%

法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏預期，經過第1季的不明朗因素後，大市有機會在第2、3季開始回穩，預期全年牛熊證總成交金額再創新高，超過2萬億港元(去年為1.83萬億元)。而輪證成交合計5萬億元(去年為5.7萬億元)，佔大市成交比例由去年的21.8%增至25%。



周建議，投資者資金配置以大市和指數成分股部署為主，可留意金融、原材料、醫藥健康板塊；科技板塊風險則較大。



他指出，中美暫停互相加徵關稅，將於今年3月初到期；英國於3月29日正式脫歐；以至中國經濟增長減速，企業盈利下降，提醒投資者宜小心大市的裂口風險。



他表示，熊市的特點是一浪低於一浪，策略是冬眠、投機及短線為主。投資者宜控制入市資金在低水平，計算值博率，轉身要快。在條款上可以較保守，例如揀價內或貼價、年期較長的產品。而在較長期的投資上，可考慮用用牛熊證代替窩輪，避開受引伸波幅回落的影響。



對於有傳市場今年會推出窩輪牛熊證以外的衍生產品，該行上市產品銷售部主管陳其志表示對此非常支持，該行亦會參與。隨着香港的投資者轉趨成熟，期望有更多新產品提供給投資者，以配合不同市況和投資者的需要，但新產品的投資者教育亦需要時間。



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